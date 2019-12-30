"Аэрофлот" предложил путешественникам сдать билеты на китайские направления

Авиакомпания предлагает изменить дату вылета на более позднюю.

Авиакомпания "Аэрофлот" предложила пассажирам отказаться от полетов в Китай из-за бушующего там коронавируса. Об этом говорится на сайте перевозчика. "Аэрофлот" посоветовал путешественникам сдать купленные билеты или изменить дату вылета. Взамен можно выбрать любую дату вылета вплоть до 29 февраля текущего года. Возврат оформляется по месту покупки билетов бесплатно.

Предложение коснулось рейсов с 24 января по 7 февраля, следующих до Пекина, Гонконга, Харбина, Шанхая, Гуанчжоу, а также маршрутов в Ухань, Далянь и Санью, которые российский перевозчик осуществляет вместе с двумя китайскими партнерами.

Ранее все рейсы из Ухани в Москву отменили из-за коронавируса.