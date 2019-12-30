Инициатором стал Китай.

Все рейсы из Ухани в Москву отменены из-за коронавируса. Инициатором выступила китайская сторона, в РФ ограничения не вводили. Попасть в Ухань ранее жители столицы России могли трижды в неделю. Авиасообщение осуществлялось авиакомпанией China Southern Airlines. Об этом сообщили "РИА Новости".

Да, все рейсы отменены, улететь невозможно прокомментировали в службе поддержки аэропорта Китая

На данный момент аэропорта Уханя "Тяньхэ" закрыт для направлений по всему миру. Кроме внешних рейсов также отменены и внутренние маршруты. В связи с этим борт, который вылетит в пятницу в "Шереметьево" из Китая не будет делать промежуточную остановку в "Тяньхэ", а полетит напрямую из Гуанчжоу в Москву. Уже сейчас лайнер изменил направление и взял курс на север. Время прибытия остается прежним - в 19:25.

Ранее Piter.tv писал о том, что число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

