Двое погибли за пределами города Ухань.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26. Общее число подтвержденных инфицированных возросло до 849 человек. Сведения к утру 24 января предоставили в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Об этом сообщили "РИА Новости".

Ранее чиновники говорили о 830 зараженных и 25 летальных исходах. Зафиксированы два случая гибели за пределами первоначального региона распространения вируса. Один произошел на территории провинции Хэбэй, второй - в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян. Второй населенный пункт находится в 430 км от границы с Россией.

На данный момент состояние 177 пациентов медики оценивают как тяжелое. Еще 34 вылечены и направлены домой. Врачи рассматривают возможность заражения 1072 китайцев. Их заболевание еще не подтверждено.

Ранее ученые: змеи могут быть источником нового коронавируса.

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