Ученые: змеи могут быть источником нового коронавируса

Наиболее вероятным носителем данного вируса являются змеи, которые могли заразиться от летучих мышей.

Наиболее вероятный носитель коронавируса, вызывающий вирусную пневмонию, вспышка которой недавно началась в китайском городе Ухань, – это змеи. К такому выводу пришли ученые, их статью опубликовал журнал Journal of Medical Virology.

ВОЗ сообщил о вспышке неизвестного вируса в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Уже 7 января врачи установили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, который получил название 2019-nCoV. Сейчас вирусом заражены 600 человек, 9 погибли, одиночные случаи заражения зарегистрировали в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Специалисты попытались выяснить, откуда появился новый вирус, для этого сравнили пять образцов его генома с информацией о более 200 образцах других вирусов. Новый вирус 2019-nCoV является гибридом двух коронавирусов, один из которых принадлежит летучим мышам, второй – неизвестно.

Однако, наиболее вероятным носителем данного вируса являются змеи, которые могли заразиться от летучих мышей. Носители – китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт. Их источником, по предположениям специалистов, мог быть ныне закрытый оптовый рынок Хуанань, где продавались и мыши, и змеи.

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 617 человек.