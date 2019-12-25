Среди жертв - женщины и дети. Еще 11 человек получили ранения.

В Афганистане при взрыве погибли пять человек. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала Tolo News. Они рассказали со ссылкой на местные власти, что из-за срабатывания самодельного взрывного устройства пострадало мирное население. Ранения получили 11 человек. В числе погибших - женщины и дети.

Трагедия произошла в провинции Кабул, на территории деревни Джегдалак уезда Суроби. Взрыв произошел утром 14 июля. Взорвалась машина на придорожном фугасе. В настоящее время ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов.