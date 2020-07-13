В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов

Еще семь человека оказались ранены.

В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении боевиков. Об этом сообщил местный телеканал 1TV News. По данным специалистов, трагедия произошла на территории провинции Кундуз. Ответственность за гибель представителей закона на себя взяла террористическая организация "Талибан", запрещенная в РФ.

Журналисты отметили, что кроме жертв есть еще и пострадавшие. ранения получили семеро правоохранителей. По данным телеканала, талибы также понесли человеческие потери. Однако о точном числе жертв со стороны боевиков не сообщается.

В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок.

Видео: Telegram / War journal