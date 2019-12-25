Еще 18 местных жителей оказались ранены.

В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок. Об этом сообщили представители телеканала TOLOnews. Журналисты ссылаются на источник в службе безопасности страны.

Согласно имеющейся информации, минимум три представителя закона стали жертвами террориста-смертника. Еще 18 человек пострадали в результате взрыва. Известно, что преступник напал на полицейский участок в провинции Кандагар на юго-востоке страны.

В настоящее время комментарии об властей не поступали. Подробности трагедии уточняются.

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