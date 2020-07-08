В Пентагоне усомнились в "сговоре" России с талибами

Генерал Кеннет Маккензи назвал сведения о возможном сговоре тревожными.

В Пентагоне усомнились в "сговоре" России с членами террористической организации "Талибан", запрещенной на территории России. Об этом журналистам американского телеканала ABC рассказал командующий Центральным командованием США (CENTCOM). Генерал Кеннет Маккензи усомнился в достоверности сведений о том, что Москва причастна к соглашению с террористами, направленному на ликвидацию военнослужащих из США.

Я счел это весьма тревожным, но я просто не обнаружил там причинно-следственную связь… Разведывательную информацию мне не подтвердили. Она не была достаточно подтверждена Кеннет Маккензи, представитель Пентагона

Эксперт добавил, что полученных им сведений было недостаточно даже для того, чтобы отдать распоряжение об углубленной проверке. Маккензи заметил, что "они продолжают копать это".

В Афганистане при атаке талибов погибли семеро военных.

Видео: ABC News