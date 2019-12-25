На местном рынке пострадали еще пятеро правоохранителей.

Трое полицейских погибли в результате взрыва бомбы в Афганистане. Об этом сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на региональные власти. Чиновник иобъяснили, что жертвами боевиков стали глава правоохранительных органов и два его сотрудника. Их подорвал в автомобиле смертник.

Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаула Хогияни напомнил, что трагедия произошла утром 7 июля на территории местного рынка. В результате взрыва также пострадали пятеро представителей закона. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

В Афганистане два пограничника погибли при атаке талибов.