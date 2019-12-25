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В Афганистане два пограничника погибли при атаке талибов
Сегодня, 8:51
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lesjasap

В Афганистане два пограничника погибли при атаке талибов

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Еще девять человек ранены.

В Афганистане два пограничника погибли при атаке радикальных боевиков. Согласно местному телеканалу 1TV, в  ходе атаки членов террористического движения "Талибан", запрещенного на территории России, жертвами стали два пограничника. Еще девять человек получили ранения. 

Известно, что экстремисты напали на контрольно-пропускные пункты на территории провинции Нангархар на востоке страны. Инцидент произошел около 2 часов утра по местному времени (00:30 утра по московскому времени). Об этом журналистам рассказал губернатор региона. Он добавил, что террористы также понесли человеческие жертвы. Предположительно, в ходе конфликта боевики потеряли 10 человек.

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования.

Теги: афганистан, талибы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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