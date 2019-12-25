Одной из жертв стал имам.

В Афганистане погибли 12 человек после взрыва в мечети. Об этом сообщили местные журналисты из издания TOLOnews. Трагедия зафиксирована в провинции Кабул. По информации от правоохранительных органов, взрыв произошел во время пятничной молитвы. Ранее местные СМИ заявляли о четырех жертвах и 20 пострадавших. Одним из умерших стал имам.

Двенадцать человек погибли при взрыве в мечети в районе Шакардара в провинции Кабул. заявление TOLOnews

Напомним, что ранее талибы уведомили о начале перемирия. Оно связано с мусульманским праздником разговения после окончания месяца поста Рамадана. Трагедия произошла на второй день после начала перемирия. Руководство движения запретило своим подчиненным вторгаться на правительственную территорию, а также кому-либо на собственную землю. С аналогичным заявлением перед общественностью выступил Глава Афганистана Ашраф Гани.

27 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле.

Фото: tolonews.com

