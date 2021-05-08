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27 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле

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Причиной взрывов называют заложенную в машину бомбу.

Не менее 27 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщает местный телеканал 1TV.

По информации источника, перед государственной школой для девочке в районе Даште-Барчи произошли три взрыва. В результате происшествия пострадали 46 человек.

Очевидцы сообщили, что причиной взрывов стала заложенная в машину бомба. Представители службы безопасности не подтвердили эту информацию.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане воздушный шар упал на линии электропередачи.

Видео: Twitter / TOLOnews

Теги: афганистан, взрыв у школы, жертвы, кабул
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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