В Казахстане воздушный шар упал на линии электропередачи

Следователи возбудили уголовное дело.

Воздушный шар оборвал линию электропередачи в казахском городе Шымкент. Инцидент оставил без освещения порядка четырех тысяч местный жителей. Местные коммунальные службы уточнили, что сборкой упавшего объекта занимался частный предприниматель. В момент проведения работ поднялся сильный ветер. Мужчина не смог удержать шар на месте.

Специалистам потребовалось для устранения коммунальной аварии несколько часов. Сейчас ситуацию проверяют следственные органы. По статье за неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества возбуждено уголовное дело.

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Фото и видео: Telegram/LifeShot

