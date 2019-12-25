Космонавт Волынов назвал свою версию гибели Юрия Гагарина

Борис Волынов не согласен с версией космонавта Алексея Леонова.

Летчик-космонавт Борис Волынов выразил сомнение в версии космонавта Алексея Леонова о причине гибели Юрия Гагарина. Об этом сообщает "РИА Новости".

Волынов считает, что, версия Леонова о том, что самолет Гагарина потерпел крушение из-за неверного маневра истребителя Су-15, является неправдоподобной. Такого же мнения придерживался летчик-испытатель Степан Микоян.

По версии Волынова, причиной гибели Юрия Гагарина могло стать столкновение его самолета с метеозондом.

Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная - не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя. Борис Волынов для "РИА Новости"

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета. Точная причина произошедшего не установлена до сих пор.

Ранее Юрий Гагарин появился на Дворцовом мосту в честь Дня космонавтики.

Фото: gagarin.one