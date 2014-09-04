Юрий Гагарин появился на Дворцовом мосту в честь Дня космонавтики

Действие сопровождалось музыкой из кинофильма "Укрощение огня" композитора Андрея Петрова.

Празднование Дня космонавтики в Петербурге стартовало масштабной акцией: на одном из крыльев разведенного Дворцового моста спроецировали портрет Юрия Гагарина. В сети появилось видео с места событий.

Акция началась в 01:10. Авторы лазерного видеошоу показали не только портрет первого космонавта. В видеомэппинг включили кадры запуска космического корабля "Восток-1" и конструктора Сергея Королева, который руководил проектом по запуску человека в космос и непосредственно самим запуском.

Действие сопровождалось музыкой из кинофильма "Укрощение огня" композитора Андрея Петрова.

Акция прошла в рамках проекта "Поющие мосты", который проводят в Петербурге с 2016 года. В прошлом сезоне Дворцовый мост разводили под симфонические версии "Гимна великому городу" Рейнгольда Глиэра, вальса из фильма "Берегись автомобиля" Андрея Петрова, "Спокойной ночи" и "Кончится лето" группы "Кино". В этом году это стала первая музыкальная разводка моста.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10 апреля стартовал сезон навигации.

Фото, видео: Instagram / kpress_spb