В Петербурге 10 апреля стартовал сезон навигации

Ночью стартовал сезон навигации судов и регулярная разводка мостов.

В Петербурге в ночь на субботу, 10 апреля, стартовал сезон навигации судов и регулярная разводка мостов. Об этом сообщил Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

В год под крыльями невских мостов проходит до трех тысяч судов. За разводку и наведение мостов, исправность конструкций и состояние дорожных покрытий отвечает "Мостотрест". Максим Соколов, вице-губернатор

В этом сезоне Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут разводить два раза за ночь, остальные переправы – один раз. Сампсониевкий, Гренадерский и Кантемировский мосты будут разводить только по предварительной заявке, подать которую следует за двое суток.

В начале марта "Мостотрест" заключил контракты на замену асфальта на двух мостах и путепроводе.

Фото: Piter.tv