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"Мостотрест" заключил контракты на замену асфальта на двух мостах и путепроводе
Сегодня, 11:07
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nadezhda_sib

"Мостотрест" заключил контракты на замену асфальта на двух мостах и путепроводе

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Работы должны завершиться к середине октября.

СПб ГБУ "Мостотрест" определил подрядчика для замены асфальтобетонного покрытия на Литейном и 2-м Садовом мосту. Победителем конкурса стало АО "ПО"Возрождение". Об этом 4 марта сообщила пресс-служба предприятия.

Кроме того, ремонтные работы пройдут и на Лисьеносовском путепроводе. В качестве подрядчика выступает ООО "АртСтройГрупп". Помимо замена асфальта на Литейном мосту также отремонтируют деформационные швы. 

Все работы должны быть завершены не позднее 15 октября 2021 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ограждения трех набережных в Петербурге восстановили после ДТП. 

Фото: Piter.TV

Теги: замена асфальта, мостотрест, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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