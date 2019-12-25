"Мостотрест" заключил контракты на замену асфальта на двух мостах и путепроводе

Работы должны завершиться к середине октября.

СПб ГБУ "Мостотрест" определил подрядчика для замены асфальтобетонного покрытия на Литейном и 2-м Садовом мосту. Победителем конкурса стало АО "ПО"Возрождение". Об этом 4 марта сообщила пресс-служба предприятия.

Кроме того, ремонтные работы пройдут и на Лисьеносовском путепроводе. В качестве подрядчика выступает ООО "АртСтройГрупп". Помимо замена асфальта на Литейном мосту также отремонтируют деформационные швы.

Все работы должны быть завершены не позднее 15 октября 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ограждения трех набережных в Петербурге восстановили после ДТП.

Фото: Piter.TV