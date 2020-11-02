Ограждения трех набережных в Петербурге восстановили после ДТП

Для набережной реки Фонтанки придется заказывать новые чугунные перила.

Специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" завершили монтаж перильных ограждений на трех набережных, которые пострадали в результате ДТП в 2021-м году. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Инциденты произошли на Октябрьской, Петроградской набережной и набережной Макарова. Решетки и гранитные тумбы оказались на льду акватории. Специалистам аварийной службы пришлось собирать разбитые части исторических перильных ограждений. Предстоит выяснить, можно ли их использовать в дальнейшем. "Мостотрест" обсудит со страховыми компаниями автовладельцев возмещение расходов городу на восстановление набережной.

Также временные ограждения сохранятся на двух участках набережной реки Фонтанки. После ДТП они оказались полностью непригодны для использования, поэтому пришлось заказать новые.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Октябрьской набережной два крана достали упавшую в воду бетономешалку.

Фото: пресс-служба КРТИ