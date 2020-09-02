На Октябрьской набережной два крана достали упавшую в воду бетономешалку

"Скорой помощи" поблизости замечено не было.

Петербуржец заснял, как несколько кранов вытаскивали бетономешалку из воды на Октябрьской набережной. Видео было опубликовано 14-го февраля в Telegram-канале " Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Как транспортное средство оказалось в воде и когда ― не известно. Для того, чтобы достать его, понадобилось два крана. "Операция" не создала помех для движения транспортных средств.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, как с Литейного моста упала женщина. Теперь за ее жизнь борются медики.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер