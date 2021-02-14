Появилось видео, как с Литейного моста упала женщина

Инцидент произошел в пять часов утра.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись, на которой запечатлен момент падения женщины с Литейного моста.

На кадрах видно, как неизвестная стоит у моста и смотрит вниз, затем решает перелезть, приспускается и прыгает. Петербурженка упала на лед и осталась жива. Ее в тяжелом состоянии с многочисленными переломами передали медикам. По какой причине женщина приняла такое решение, неизвестно.

Ранее мы писали, что с Литейного моста сорвалась женщина. Отмечается, что петербурженку поднимали при помощи лодки, спинального щита и веревки.

Видео: Piter.TV