Появилось видео, как с Литейного моста упала женщина

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись, на которой запечатлен момент падения женщины с Литейного моста.
На кадрах видно, как неизвестная стоит у моста и смотрит вниз, затем решает перелезть, приспускается и прыгает. Петербурженка упала на лед и осталась жива. Ее в тяжелом состоянии с многочисленными переломами передали медикам. По какой причине женщина приняла такое решение, неизвестно.
Ранее мы писали, что с Литейного моста сорвалась женщина. Отмечается, что петербурженку поднимали при помощи лодки, спинального щита и веревки.
Видео: Piter.TV
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