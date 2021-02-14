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Появилось видео, как с Литейного моста упала женщина

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Инцидент произошел в пять часов утра.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись, на которой запечатлен момент падения женщины с Литейного моста. 

На кадрах видно, как неизвестная стоит у моста и смотрит вниз, затем решает перелезть, приспускается и прыгает. Петербурженка упала на лед и осталась жива. Ее в тяжелом состоянии с многочисленными переломами передали медикам. По какой причине женщина приняла такое решение, неизвестно. 

Ранее мы писали, что с Литейного моста сорвалась женщина. Отмечается, что петербурженку поднимали при помощи лодки, спинального щита и веревки.

Видео: Piter.TV

Теги: литейный мост, сорвалась с моста
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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