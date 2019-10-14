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В Тюмени на строительном объекте упал кран

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В результате инцидента пострадал один человек.

В Тюмени на строительном объекте упал кран. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В результате инцидента пострадал один человек. Ему оказывается медицинская помощь. Уточняется, что речь идет о машинисте автомобильного крана. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствием организована процессуальная проверка по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в серии краж

Видео: СУ СК России по Тюменской области

Теги: кран, пострадавшие, строительный объект, тюмень
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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