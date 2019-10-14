В Тюмени на строительном объекте упал кран. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
В результате инцидента пострадал один человек. Ему оказывается медицинская помощь. Уточняется, что речь идет о машинисте автомобильного крана. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствием организована процессуальная проверка по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
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Видео: СУ СК России по Тюменской области
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