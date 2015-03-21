Генеральную уборку набережных Петербурга провели в преддверии туристического сезона

Уже завершены работы по очистке гранита набережных реки Мойки, Фонтанки, Карповки, Ждановки, каналов Грибоедова, Крюкова, Зимней канавки.

Завершаются работы по пескоструйной очистке гранитных ограждений набережных Петербурга, расположенных вдоль основных водных путей города, сообщили 13 мая в администрации города.

Процесс очистки начался еще в ноябре 2024 года и проводился с использованием современных технологий, таких как струйно-вихревые методы, при которых загрязненный гранит обрабатывается воздушно-песчаной смесью высокого давления.

Уже завершены работы по очистке гранита набережных реки Мойки, Фонтанки, Карповки, Ждановки, каналов Грибоедова, Крюкова, Зимней канавки. Кроме того, очищены берега Невы: набережные Лейтенанта Шмидта, Арсенальная, Синопская, Воскресенская, Малоохтинская, Смольная.

Площадь обработанного гранита превысила 113 тысяч кв.м., что эквивалентно длине набережной около 45 километров. Для обработки использовалось порядка 750 тонн чистого речного песка.

Кроме того, гранитные конструкции и инженерные объекты регулярно проходят профилактику и обработку. Например, в рамках весенних уборочных кампаний дороги и тротуары моются мощными потоками воды, устраняя грязь и следы зимней соли, сохраняя чистоту набережной зоны экологичным способом.

Фото: Piter.TV; СПб ГБУ "Мостотрест"