Володин: 108 минут полета Гагарина вокруг Земли навсегда изменили мир

В честь первого полета человека в открытый космос в России ежегодно отмечается День космонавтики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в честь Дня космонавтики поделился мнением о том, что 108 минут полёта вокруг Земли первого космонавта Юрия Гагарина навсегда изменили мир. Слова спикера нижней палаты парламента приводит сайт Госдумы.

Володин также отметил, что так в мировой истории стартовала эра покорения космоса. У ее истоков – выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры, рабочие, труд которых обеспечил лидерство России в освоении космоса, заявил спикер.

Ранее мы сообщали о том, что в День космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля, в 2020 году с поздравлением выступили российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) – Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Отметим, что 12 апреля 1961 года прошел первый запуск человека в космос, который стал первым успешным примером в мире. Космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на аппарате "Восток" совершил орбитальный облет вокруг Земли. Полет продолжался 108 минут.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ