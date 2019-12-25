Россияне с МКС поздравили землян с Днем космонавтики

59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство.

В День космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля, в 2020 году с поздравлением выступили российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) – Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Космонавты поздравили землян с праздником и пожелали вам новых достижений, побед и отличного настроения.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин связался с МКС перед Днём космонавтики.

Я хочу поздравить вас, уважаемые друзья, всех работников и ветеранов ракетно-космической отрасли России с приближающимся праздником, - сказал глава государства в беседе с российскими космонавтами на МКС.

Президент также заявил, что проведёт совещание с руководством отечественной космической отрасли. Путин планирует обсудить с ними развитие данной сферы — в том числе строительство космодрома "Восточный".

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ