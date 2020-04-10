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Путин связался с МКС перед днём космонавтики

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Он подчеркнул, что Россия всегда была на передовой в освоении космоса.

Президент России Владимир Путин связался с МКС перед днём космонавтики.

Я хочу поздравить вас, уважаемые друзья, всех работников и ветеранов ракетно-космической отрасли России с приближающимся праздником, - сказал глава государства в беседе с российскими космонавтами на МКС.

Также президент заявил, что сегодня проведёт совещание с руководством отечественной космической отрасли. Путин планирует обсудить с ними развитие данной сферы — в том числе строительство космодрома "Восточный".

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда была на передовой в освоении космоса. Он считает, что сейчас важно уделять внимание развитию пилотируемой космонавтики — как одному из самых перспективных направлений.

Ранее Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус.

Видео: kremlin.ru

Теги: день космонавтики, космос, мкс, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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