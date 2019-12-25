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Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус
Сегодня, 17:54
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matveyvn

Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус

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Он адресовал данное замечание представителям Роскосмоса.

Президент России Владимир Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус. Глава государства сделал заявление на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

Путин отметил, что у руководителей предприятий не должно быть соблазна сваливать нерешённые вопросы на пандемию коронавируса. При этом президент признал, что распространение новой инфекции вносит свои коррективы — и в экономику, и в работу.

Владимир Путин адресовал данное замечание представителям Роскосмоса. Но после добавил, что оно касается всех сфер производства.

Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается, - отметил президент.

Ранее Путин анонсировал новые переговоры по стабилизации нефтяного рынка.

Теги: карантин, производство, путин, работа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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