Он адресовал данное замечание представителям Роскосмоса.

Президент России Владимир Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус. Глава государства сделал заявление на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

Путин отметил, что у руководителей предприятий не должно быть соблазна сваливать нерешённые вопросы на пандемию коронавируса. При этом президент признал, что распространение новой инфекции вносит свои коррективы — и в экономику, и в работу.

Владимир Путин адресовал данное замечание представителям Роскосмоса. Но после добавил, что оно касается всех сфер производства.

Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается, - отметил президент.

Ранее Путин анонсировал новые переговоры по стабилизации нефтяного рынка.