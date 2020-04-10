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Владимир Путин анонсировал новые переговоры по нефти

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Накануне он обсудил проблемы пандемии коронавируса и цен на нефть с Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин анонсировал новые переговоры по стабилизации нефтяного рынка. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства рассказал о грядущих переговорах в беседе экипажем МКС, которая прошла в формате видеозвонка. Путин рассказал, что Россия сотрудничает с США по многим актуальным вопросам. По его словам, проблемы пандемии коронавируса и цен на нефть накануне обсуждались с президентом США Дональдом Трампом.

Вчера только с президентом США обсуждали эти проблемы, - сказал Путин.

Ранее мы рассказывали, что Мексика готова снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в день. Об этом сообщила глава Минэнерго страны Росио Нале после завершения переговоров по сделке ОПЕК+. По данным официального представителя ведомства, Мексика сократит добычу ресурсов в течение следующих двух месяцев.Напомним, что Мехико добыло 1,781 млн баррелей за март 2020 года.

Видео: kremlin.ru 

Теги: нефть, путин, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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