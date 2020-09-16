В Афганистане ликвидировали одного из полевых командиров талибов

Помимо него, были убиты около 30 боевиков.

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главных полевых командиров движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена на территории РФ). Об этом сообщило Министерство внутренних дел государства в Twitter.

Командир талибов был известен под именем (Pacha). Афганские силовики ликвидировали его в провинции Хост на западе страны. Кроме того, были убиты около 30 боевиков. Сообщается, что 18 талибов в ходе столкновений получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что власти обеспокоены успехами движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. По его словам, США будут делать все, чтобы противостоять боевикам на территории государства, даже не находясь там. Он уверен, в этом поможет взаимодействие с другими странами в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты достаточно спешно отводят свои войска с территории Афганистана.

Фото: Twitter/Ministry of Interior Affairs- Afghanistan



