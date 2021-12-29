Военные провели операцию "Зимний орел".

ВВС Турции атаковали курдских боевиков на севере Ирака и Сирии. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Министерства обороны Анкары. Операция получила название "Зимний орел". Она ведется против участников движений PKK/KCK/YPG, которые считаются на территории Турции запрещенными террористическими организациями. Обстрел велся по районам Дерик, Синджар и Караджак. Военные считают, что именно там находятся базы боевиков.

Нанесены удары по убежищам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, используемым террористами…При планировании и проведении операции, проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты природы пресс-служба Минобороны Турции

В Анкаре уточнили, что операция "Зимний орел" ведется в соответствии с нормами международного права, а также статьей 51 Устава ООН. В документе говорится о неотъемлемом праве суверенной страны использовать военную мощь для осуществления самообороны. Также применяются резолюции Совета Безопасности ООН, связаны с борьбой против терроризма. Турецкие военные использовали в миссии снаряды отечественного изготовления. По завершению задания боевая авиация вернулась на места базирования.

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Фото и видео: Telegram/Военный обозреватель