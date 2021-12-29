В ОПЗЖ оценили причины недовольства США Россией.

Виктор Медведчук заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией. Такое заявление политический советник движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделал в эфире местного телеканала UkrLive. Эксперт убежден в том, что сейчас Москва выходит на первые места по авторитету в мире, именно это не устраивает США. Киев нужен Вашингтону для реализации стратегической задачи.

И это прискорбно для граждан Украины и я с сожалением об этом говорю…Сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с РФ, многими странами азиатского тихоокеанского региона. Виктор Медведчук, украинский политик

Депутат Верховной Рады объяснил журналистам, что Запад видит успехи в Сирии и на Ближнем Востоке, которые достигаются российской стороной. Это приводит США и НАТО в негодования и неприятие обстановки. Документ о юридических гарантиях со стороны Москвы Медведчук назвал настоящим ультиматумом.

Медведчук: Зеленский строит на Украине анти-Россию.

Фото и видео: YouTube / UkrLive

