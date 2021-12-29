Медведчук: Зеленский строит на Украине анти-Россию

Член ОПЗЖ рассказал, что власти Украины нарушают Конституцию.

Политический советник украинского движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Владимир Зеленский строит на Украине анти-Россию. По мнению специалиста, власти страны делают это насильно, прививая это мнение жителям. Такое заявление депутат Верховной Рады сделал в интервью местному телеканалу UkrLive.

Сегодня, фактически, строится анти-Россия: дискриминация русского языка, дискриминация русскоязычного населения, насильственная украинизация. А все, что насильственно - это противозаконно. Виктор Медведчук, украинский политик

Эксперт напомнил журналистам о том, что его позиции сейчас возражают некоторые политики. Они говорят о том, что украинизация ведется не насильственным путем, так как законодатели приняли закон о государственном языке. В ответ на это представитель ОПЗЖ уточняет, что на территории Украины также действует Основной закон - Конституция. В статье 10 части 3 говорится о том, что на территории страны должно гарантироваться свободное развитие и использование русского и других языков национальных меньшинств.

Медведчук не верит словам "о якобы вторжении" России на Украину.

Фото и видео: YouTube / UkrLive

