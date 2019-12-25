ВВС США "уничтожили" российские С-400, Су-34 и Т-72

Учения Emerald Flag состоялись на полигоне Энглин.

Военно-воздушные силы США "уничтожили" российские С-400, Су-34 и Т-72. Об этом рассказали американские журналисты из издания Defence Blog со ссылкой на результаты учений Emerald Flag, проведенных на базе Энглин в штате Флорида. Эксперты уточнили, что на мероприятиях военнослужащие отрабатывали нанесение ударов по российской технике.

Авторы публикации отметили, что в качестве потенциальных целей для США на презентационном ролике были указаны зенитные ракетные системы "Триумф", и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики РФ, а также танки.

Напомним, что в сентябре прошлого года главнокомандующий ВВС США по европейскому региону Джеффри Харриган заявил журналистам, что Вашингтон имеет план по прорыву многослойной противовоздушной обороны в Калининградской области.

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