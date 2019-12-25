Учения "Запад-2021" пройдут в сентябре.

Сергей Шойгу объявил дату крупнейших российско-белорусских учений. Глава Минобороны рассказал о проведении стратегических мероприятий в рамках проекта "Запад-2021" на селекторном совещании представителей Минобороны РФ. По данным чиновника, учения запланированы на сентябрь.

Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства Сергей Шойгу, министр обороны России

Напомним, что ранее в Минобороны говорили о планах по проведению совместных учений с Минском, однако конкретные даты не назывались.

Шойгу рассказал о модернизации плана оперативного развертывания сил ОДКБ.

Фото: Минобороны России