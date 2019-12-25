Чиновник принял участие в совещании стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности.

Сергей Шойгу рассказал о модернизации плана оперативного развертывания сил ОДКБ. По словам главы Минобороны России, изменится план развертывания коллективных сил с учетом существующей военно-политической обстановки.

Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развёртывания коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Чиновник заметил, что определено направление развития ОДКБ на ближайший период. В России уточнили, что председательство на себя берет Таджикистан. Также стороны обсудили взаимодействие в рамках пятилетнего срока. За этого период планируется создать комплексные системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск.

Шойгу: оснащенность армии РФ военной техникой в 2021 году превысит 98%.

Фото: Минобороны России