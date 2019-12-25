Шойгу: оснащенность армии РФ военной техникой в 2021 году превысит 98%

Глава Минобороны выступил на коллегии военного министерства.

Сергей Шойгу заявил о том, что оснащенность армии РФ военной техникой в 2021 году превысит 98 процентов. Об этом глава Минобороны рассказал 27 ноября на селекторном совещании. Чиновник добавил, что армия в следующем году получит на вооружение более 3,4 тысячи единиц новой и 1,3 тысячи единиц отремонтированной техники. на такое обновление у военных уйдет два трети запланированного бюджета.

Оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность вооруженных сил военной техникой превысит 98% Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Чиновник заметил, что ведомство уже подготавливает конкурсную документацию и проекты государственных заказов. Также заключаются соглашения, которые вступят в силу после утверждения постановления правительства.

В армии России началась массовая вакцинация от коронавируса.

Фото: Минобороны России