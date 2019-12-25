ВС США в Европе приведены в максимальную боеготовность из-за ситуации в Донбассе

Politico заявило о готовности EUCOM отреагировать на конфликт с Россией, в случае нагнетания обстановки на Донбассе.

Вооруженные силы США в Европе приведены в максимальную боевую готовность из-за ситуации на Донбассе. Об этом рассказали журналисты издания Politico. В статье отмечается, что EUCOM (региональное командование вооруженных сил Вашингтона) находится в состоянии готовности из-за того, что российские войска начали перемещение. Авторы материала напомнили, что обстановке способствовали и другие факторы. В частности, Москву обвиняют в наращивании военной мощи у государственных границ, близких с востоком Украины, а также в демонстрации силы в арктическом регионе, когда Минобороны РФ опубликовало ролик с одновременным всплытием трех подводных лодок из-подо льда.

Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским Вооруженным силам еще предстоит достичь этого уровня. текст Politico

Специалист EUCOM Венди Снайдер не стала комментировать уровень подготовки войск. Она сослалась на требования оперативной безопасности. При этом военнослужащая уточнила, что пентагон внимательно следит за развитием конфликта на Донбассе.

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