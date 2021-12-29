  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВСУ провели учения по защите морского побережья вблизи границы с Крымом
Сегодня, 10:41
140
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ВСУ провели учения по защите морского побережья вблизи границы с Крымом

0 0

Военные использовали "Град".

Украинские вооруженные силы тренировались защищать морское побережье около Крыма. Военные учения проводились на территории Херсонской области. В частности, специалисты использовали для мероприятий системы залпового огня БМ-21 "Град". Подразделения справились с задачами по ликвидации бронированной техники потенциального противника. Такое заявление в собственном аккаунте в социальной сети Facebook сделала пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

Проведены тактические учения по защите танкоопасных участков суши при противодействии наступательной операции. Боевые расчеты выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, техники и живой силы.

пресс-служба ведомства

В рамках учений солдаты ориентировались на сведения, предоставленные артиллерийской разведкой. ранее эксперты провели изучение местности и определили цели для поражения. Указания также давались за счет операторов БПЛА-разведчиков.

Экс-генпрокурор Украины заявил, что у Путина есть "компромат" на Зеленского.

Фото и видео: Facebook / Командування об"єднаних сил ЗС України
 

Теги: военные учения, всу, град, крым, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии