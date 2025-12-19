Украинский беспилотник атаковал детский Центр творчества в Херсонской области

Губернатор Сальдо сообщил о повреждении зданий, но отсутствии пострадавших.

Беспилотник Вооружённых сил Украины в ночь на 6 января нанёс удар по территории Центра для талантливых детей и творческой молодёжи, расположенного на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Минувшей ночью противник нанес удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке. Три ударных беспилотника пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО, один упал на территорию Центра. Владимир Сальд, губернатор Херсонской области

По его словам, в результате взрыва повреждены административные здания и жилые коттеджи на территории учреждения. Жертв и пострадавших удалось избежать, так как дети в момент удара в Центре не находились.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо

Сальдо охарактеризовал атаку как "подлое нападение по совершенно гражданскому объекту, предназначенному для детей и молодёжи", осуществлённое в праздничные дни. Данный инцидент произошёл через несколько дней после удара по Хорлам, где, по данным российских властей, в результате атаки ВСУ погибли мирные жители.

Ранее Piter.TV сообщал, что установлены личности 13 погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо