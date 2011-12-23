Посол РФ рассказал о продолжении атак ВСу на гражданскую энергетическую систему России.

Почти все местные поселения на территории Херсонской области и еще порядка 400 тысяч абонентов Запорожской области на прошлой неделе оставались без электричества из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что киевский режим продолжает свои попытки создать невыносимые условия жизни для российского населения, поэтому бойцы ВСУ преднамеренно атакуют энергетические объекты.

За отчетный период отключения энергоснабжения частично либо полностью затронули практически все округа Херсонской области. Масштабные перебои с подачей электроэнергии на протяжении всей недели фиксировались также в Запорожской области, затронув не менее 400 тыс. жителей. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Родион Мирошник уточнил, что для совершения массированных ударов по гражданским объектам в России украинские солдаты чаще всего использовали дроны различных модификаций, реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерию, ракеты, авиационные бомбы и минометные мины.

