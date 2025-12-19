Установлены личности 13 погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах

Удалось идентифицировать ещё шесть жертв.

Количество опознанных жертв удара беспилотников ВСУ по посёлку Хорлы в Херсонской области возросло до 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на своей странице в социальных сетях.

В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших. Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области

Ранее Херсонское областное бюро судмедэкспертизы опубликовало первый список из семи установленных жертв, в который вошли шестеро взрослых и одна несовершеннолетняя — девушка 2008 года рождения. Имена ещё шести погибших на данный момент не разглашаются.

По данным администрации губернатора, в ночь на 1 января противник нанёс удар тремя БПЛА по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря, где встречали Новый год. По последней информации, в результате атаки погибли 27 человек, более 50 получили ранения.

Ранее Piter.TV сообщал, что Сальдо заявил, что теракт в Хорлах мог совершить отряд ВСУ "Птицы Мадьяра".

Фото: Telegram / Владимир Сальдо