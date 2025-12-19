Опубликованы имена семи погибших в результате удара ВСУ по Хорлам

Число жертв террористической атаки, по предварительным данным, выросло до 27 человек.

Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало первые установленные имена граждан, погибших в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Хорлы. Об этом сообщила администрация губернатора Херсонской области.

На данный момент удалось установить личности семи погибших: в списке значится один несовершеннолетний — девушка 2008 года рождения. Упомянуты трое мужчин 1970, 1977 и 1983 годов рождения, а также женщины 1959, 1995, и 1999 годов рождения.

Как сообщил ранее губернатор Владимир Сальдо, в ночь на Новый год противник нанёс целенаправленный удар тремя БПЛА по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря, где мирные жители встречали праздник. По предварительным данным, погибли 27 человек, более 50 пострадали.

Губернатор также сообщил, что сайт бюро судмедэкспертизы, на котором были опубликованы списки, подвергся хакерской атаке, и доступ к ресурсу для родственников временно заблокирован. Для опознания остальных жертв потребуется проведение генетической экспертизы. По мере установления личностей новая информация будет публиковаться на официальном сайте администрации региона.

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области