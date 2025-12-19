Появились фотографии с места теракта ВСУ в Херсонской области

В сети появились первые кадры с места террористической атаки украинских БПЛА в Херсонкой области. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба губернатора Херсонской области.
Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок,
написал губернатор в своем Telegram-канале
На кадрах видно, что гостиница и кафе полностью разрушены огнём.
Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили БПЛА по гражданским объектам в Херсонской области. По предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Известно, что 13 человек находятся в больницах региона, а также Крыма. Уточняется, что cреди пострадавших двое детей.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области
