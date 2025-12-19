Появились фотографии с места теракта ВСУ в Херсонской области

Врачи в настоящее время оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и ведут борьбу за их жизни.

В сети появились первые кадры с места террористической атаки украинских БПЛА в Херсонкой области. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба губернатора Херсонской области.

Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок, написал губернатор в своем Telegram-канале

На кадрах видно, что гостиница и кафе полностью разрушены огнём.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили БПЛА по гражданским объектам в Херсонской области. По предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Известно, что 13 человек находятся в больницах региона, а также Крыма. Уточняется, что cреди пострадавших двое детей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области