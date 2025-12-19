После ночного удара ВСУ по Херсонской области в больницах находятся 13 человек

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области. По предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Известно, что 13 человек находятся в больницах региона, а также Крыма. Уточняется, что cреди пострадавших двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Министр здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что помимо оказания необходимой помощи пострадавшим, организованы телемедицинские консультации с врачами федеральных медцентров. В настоящий момент, лечение пациентов координирует Центр медицины катастроф.

Известно, что украинский дрон-разветчик нанес удар под бой курантов.

