Главком ВСУ сообщил о том, что ведется расследования по оставлению на месте конфиденциальных сведений.

Батальон 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, оставивший командный пункт в Гуляйполе Запорожской области, имел время для уничтожения всех стратегически ценных документов при своем отходе, но не сделал этого. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий армией киевского режима Александр Сырский в интервью местным журналистам с телеканала "24". В настоящее время власти страны проводят расследование в отношении работы командира батальона. Главком добавил, что комбат получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону. Также бойцы должны были уничтожить там все, что могло содержать в себе конфиденциальную информацию. По мнению Александра Сырского, военнослужащие были в праве просто "все сжечь".

Я знаю, что у них было время для этого. Назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка. Будет дана правовая оценка действиям командира батальона, прежде всего после выяснения, почему он так поступил. Александр Сырский, главком ВСУ

Известно, что штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады "Восточной" группировки Вооруженных сил России захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе. А 26 декабря представитель Сил обороны юга ВСУ объявил общественности, что в профильном ведомстве начали расследование по факту того, что батальон 102-й бригады территориальной обороны ВСУ покинул командный пункт, но оставил там личные вещи, которые могут содержать важную для Москвы информацию.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал