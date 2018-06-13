Александр Сырский опубликовал еженедельный отчет о работе ВСУ в зоне российской СВО.

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал многократное численное превосходство российских войск на линии соприкосновения в хоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление размещено в еженедельном отчете иностранного начальника, опубликованном через социальные сети. На фоне ухудшения положения армии киевского режима Александр Сырский заявлял, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.

Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз. сообщил главком ВСУ через соцсети

В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал о том, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери в живой силе. По его словам, стратегическая инициатива полностью сейчас находится у Москвы. В середине прошлого месяца в СМИ появились данные о том, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести порядка 1,7 миллиона солдат и офицеров.

