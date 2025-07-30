Александр Сырский сообщил о сложностях ВСУ из-за наступления ВС РФ в зоне СВО.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал в социальных сетях тяжелую для местной армии ситуацию, которая сложилась на фронте. В собственном Telegram-канале иностранный военачальник также указал аудитории на масштабное наступление российских войск.

Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта. Александр Сырский, главком ВСУ

Днем ранее губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что российские войска отодвигают противника по всей линии фронта. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что наши бойцы ударили по местам хранения и запуска украинских БПЛА дальнего действия. Военнослужащие успешно поразили транспортные и энергетические объекты, используемые противников в зоне СВО. ВСУ за сутки лишились 1215 человек личного состава. Помимо этого, были уничтожены 91 единица военной автомобильной техники, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 танков врага.

