Украинец с глушилкой радиочастот задержан в варшавском аэропорту

В четверг, 1 января, в варшавском аэропорту задержали молодого человека из Украины, который пытался провезти глушилку радиочастот. Об этом сообщают РИА новости.

По словам представителей спецслужб Польши, мужчина много часов сидел в кафе аэропорта, что и вызвало подозрения.

Двадцатитрехлетний украинец Илья С. просиживал часами в кафе аэропорта. Это вызвало подозрения соответствующих служб. У него было обнаружено оборудование, заглушающее радиосигналы... для глушения радиоволн, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для связи и воздушной навигации говорится в сообщении

В настоящее время молодой человек по решению суда находится под арестом.

