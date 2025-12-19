  1. Главная
Украинец с глушилкой радиочастот задержан в варшавском аэропорту
Сегодня, 17:46
198
В настоящее время он по решению суда находится под арестом.

В четверг, 1 января, в варшавском аэропорту задержали молодого человека из Украины, который пытался провезти глушилку радиочастот. Об этом сообщают РИА новости. 

По словам представителей спецслужб Польши, мужчина много часов сидел в кафе аэропорта, что и вызвало подозрения.

Двадцатитрехлетний украинец Илья С. просиживал часами в кафе аэропорта. Это вызвало подозрения соответствующих служб. У него было обнаружено оборудование, заглушающее радиосигналы... для глушения радиоволн, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для связи и воздушной навигации

говорится в сообщении

Ранее мы сообщали о том, что полиция кантона Вале выступила с заявлением, что в пожаре на курорте Кран-Монтана погибли 40 человек и около сотни пострадали. Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер.

Известно, что среди погибших есть иностранные граждане.

Фото: freepik

