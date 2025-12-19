Полиция Швейцарии сообщила о десятках погибших при взрыве на горнолыжном курорте

Около 40 человек погибли и 100 получили ранения.

Полиция кантона Вале выступила с заявлением, что в пожаре на курорте Кран-Монтана погибли 40 человек и около сотни пострадали. Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер.

Известно, что среди погибших есть иностранные граждане. В настоящий момент проходят поиски о опознание жертв трагедии. По данным полиции, взрыв прогремел около в новогоднюю ночь, после чего и произошел пожар.

В настоящий момент, для родственников пострадавших была организована горячая линия. У посольства России в Швейцарии нет данных о пострадавших на курорте россиянах.

Фото: pxhere