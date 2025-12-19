Сальдо заявил, что теракт в Хорлах мог совершить отряд ВСУ "Птицы Мадьяра"

По оперативным данным, в регионе действуют "террористы-беспилотчики" этого подразделения.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что теракт в населённом пункте Хорлы, в результате которого погибли 27 человек, могло совершить подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Птицы Мадьяра", пишет РИА Новости.

По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики "Птах Мадьяра". Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области

Глава региона подчеркнул, что особая жестокость и цинизм атаки на гостиницу в Хорлах, а также удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребёнок, указывают на возможную причастность именно этого подразделения.

Напомним, в новогоднюю ночь три украинских беспилотника нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах. Следственный комитет РФ сообщил, что жертвами атаки стали 27 человек, в том числе двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее администрация Херсонской области опубликовала первый список погибших, в который вошли семеро человек.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо