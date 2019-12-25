ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

Ханс Клюге раскрыл статистику заражений в регионе за две недели.

Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Об этом во время брифинга с журналистами заявил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт заметил, что не стоит паниковать из-за поста новых зараженных.

Перед нами разворачивается очень серьезная ситуация. Количество еженедельных случаев превысило то количество, о котором сообщалось, когда пандемия впервые достигла пика в Европе в марте Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе

ВОЗ зарегистрировала еженедельный прирост новых инфицированных в районе 300 тысяч пациентов. Более половины европейских государств рассказали о росте случаев заражения за последние две недели на 10 процентов. Чаще всего COVID-19 фиксируется у людей от 25 до 41 года.

В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе.