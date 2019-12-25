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ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе
Сегодня, 13:01
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lesjasap

ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

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Ханс Клюге раскрыл статистику заражений в регионе за две недели.

Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Об этом во время брифинга с журналистами заявил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт заметил, что не стоит паниковать из-за поста новых зараженных.

Перед нами разворачивается очень серьезная ситуация. Количество еженедельных случаев превысило то количество, о котором сообщалось, когда пандемия впервые достигла пика в Европе в марте

Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе

ВОЗ зарегистрировала еженедельный прирост новых инфицированных в районе 300 тысяч пациентов. Более половины европейских государств рассказали о росте случаев заражения за последние две недели на 10 процентов. Чаще всего COVID-19 фиксируется у людей от 25 до 41 года.

В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе.

Теги: воз, европа, ханс клюге
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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